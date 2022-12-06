В Софии протестующие заблокировали дорогу в храм, где находились посол и митрополит из РФ

В центре Софии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Собравшиеся выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Акция протеста сопровождается антироссийскими лозунгами, сообщает издание Novinite.

В российском посольстве РИА Новости заявили, что это сообщение "немножечко преувеличено", "демонстрация была небольшая".

"Как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности", — пояснили в дипмиссии. Там добавили, что что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии.

Сама Митрофанова рассказала, что на месте были полицейские и опасности инцидент не представлял. По ее словам, протестующие пытались помешать литургии и не пропускали посольскую машину, но посол смогла уехать на другом автомобиле.