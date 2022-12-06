Генпрокуратура в Верховном суде обжалует мировое соглашение Росрыболовства и "дочкой" "Норникеля"

Генпрокуратура обжаловала в Верховном суде РФ решение арбитражного суда Красноярского края. Именно этот суд утвердил в июле 2022 года мировое соглашение между Росрыболовствовм и "дочкой" "Норникеля", допустившей в 2020 году утечку 21 тыс. тонн дизельного топлива в почву и воды Таймыра.

Генпрокуратуре пришлось заняться этим делом после того, как осенью краевая прокуратура не смогла опротестовать решение арбитража.

Надзорный орган сомневается, что АО "НТЭК" возместит ущерб, нанесенный природе, деньгами и выпуском в водоемы рыбы.

По мировому соглашению "дочка" "Норникеля" должна возместить ущерб в натуральной форме – выпустить более 28 млн штук молоди различных видов рыб в пострадавшие водоемы. Сделать это компания должна в течении 17 лет – с 2033 по 2050 гг. В денежном эквиваленте ущерб оценен почти в 60 млрд руб.

"НТЭК" также должна профинансировать научные исследования по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания, запланированные на период с 2023 по 2051 год, отмечает "Интерфакс".