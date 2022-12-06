В Челябинской области асфальтовый завод оштрафовали за разлив битумной смеси

В Копейске компанию "ДорСтройСервис" оштрафовали на 300 тысяч рублей за экологические нарушения при эксплуатации асфальтобетонного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки на земельном участке зафиксирован факт разлива битумной смеси на поверхность почвы около резервуара асфальтосмесительной установки, а также размещение насыпей из лома асфальтобетонных изделий. Не было оборудовано место накопления отходов, также отсутствовал договор с регоператором ТКО по вывозу мусора.

На предприятия завели административные дела, а директор получил представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. После этого предприятиям были приняты меры для устранения нарушений.