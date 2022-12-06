Минобороны России проводит очередной обмен военнопленными

Минобороны РФ проводит очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в своем телеграм-канале.

По его данным, в Россию возвращаются 60 военнослужащих.

В то же время, врио главы ДНР Денис Пушилин написал в телеграмм-канале, что сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50.

Ранее при очередном обмене удалось вернуть домой жителя Свердловской области, попавшего в плен в ходе специальной военной операции.