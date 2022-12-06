В Ростовской области неизвестный напал на отдел полиции и ранил силовика

Полицейские ищут подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску.

Преступление совершено сегодня около полудня в пригороде Новошахтинска, сообщает ГУ МВД по Ростовской области. Злоумышленник в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских ранен. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим может оказаться дезертир. В настоящее время закрываются выезды из города. Мужчину пока что не нашли. Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу.