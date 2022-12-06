06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Замначальника свердловского ГУ МВД посетил тагильский центр профподготовки

В Центр профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле в рабочим визитом приехал замначальника ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Сергей Ремезков. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых, Ремезков проверил, как центр готовит будущих полицейских к работе в органах.

Напомним, что именно в Нижнем Тагиле на протяжении пяти месяцев будущие сотрудники МВД проходят курс молодого бойца. Именно от успеха стажировки зависит компетентность сотрудников полиции Среднего Урала.

"Полковник Ремезков ознакомился с состоянием дел в ЦПП, посмотрел в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике, а также тир, где отрабатываются навыки в меткости стрельбы из табельного оружия и сборке – разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова. Также заместитель начальника главка встретился с сотрудниками полиции гарнизона Нижнего Тагила, стаж службы которых составляет менее одного года. Он поинтересовался, с какими конкретно проблемами сталкиваются начинающие силовики, в чем нужна поддержка главка. Особое внимание было уделено патриотической работе и повышению уровня доверия населения к деятельности представителей МВД, "- отметил полковник Горелых.

Центр профессиональной подготовки личного состава полиции в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Рабочая встреча завершилась традиционной церемонией награждения лучших борцов с преступностью. "За безупречную службу в МВД" медаль получила подполковник полиции Татьяна Пабойкина из УУП и ПДН. Почетные грамоты МВД также были удостоены подполковник Александр Зверев из ГИБДД и подполковник Алексей Тараньжин из отдела полиции № 21. Благодарность была объявлена Министру внутренних дел РФ ст. лейтенанту Александру Арефьеву и полковнику Оксане Деркач.

Церемония награждения сотрудников полиции в Центре профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Церемония награждения сотрудников полиции в Центре профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле(2022)|Фото: В.Н. Горелых

Старший следователь по особо важным делам Татьяна Лавелина и капитан юстиции Артем Рожников получили почетные грамоты и благодарственное письмо губернатора. За успешно выполненные задачи по охране общественного порядка в период подготовки и проведения единого дня голосования почетной грамотой ГУ МВД по Свердловской области был награжден глава ОВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.

Горелых отметил, что аналогичные рабочие визиты пройдут и в других отделах полиции гарнизона.

Теги: ОВД, УМВД, Ремезков



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