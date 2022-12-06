Комарова подписала постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавших в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление об оказании помощи семьям погибших и пострадавших граждан в результате взрыва газа и обрушения дома по ул. Мира 6А в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Департаменту социального развития Югры поручено выплатить единовременную материальную помощь семьям.

Родным погибших будет выплачен 1 млн руб. на каждого погибшего. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы выплатят – 500 тыс. руб. на каждого пострадавшего, средней тяжести – в размере 300 тыс. руб. на каждого пострадавшего, легкие травмы – в размере 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего

Также депздраву и депсоцразвития Югры поручено обеспечить предоставление услуг по оказанию медицинской помощи, социальной и психологической реабилитации пострадавшим гражданам, а также семьям погибших в результате происшествия.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.

В городе отменены праздничные мероприятия и концерты.

В настоящий момент официально признаны погибшими восемь человек.