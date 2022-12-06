Из-под завалов в Нижневартовске, предположительно, извлекли всех погибших

В Нижневартовске из-под завалов, предположительно, извлекли тела всех погибших. Официальное число жертв взрыва газа и обрушения дома по ул. Мира 6А составило восемь человек. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из-под завалов дома № 6А на улице Мира извлекли еще двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", - сообщил он.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.

В городе отменены праздничные мероприятия и концерты.