Средний Урал сократит количество бомбоубежищ за ненадобностью

В скором времени количество бомбоубежищ в Свердловской области значительно сократится. Об этом в ходе заседания заксобрания заявил региональный прокурор Борис Крылов.

По его словам, укрытий в области слишком много - их число превышает фактическую потребность в них, а потому в ближайшее время останется лишь часть из имеющихся, которые в дальнейшем отреставрируют.

"Количество бомбоубежищ и иных укрытий, которые официально заявлены в реестре, значительно превышает фактическую потребность, - заявил Крылов. - Совместно с руководством МЧС актуализирован реестр в соответствии с фактической потребностью. Идет работа по исключению из реестра тех убежищ, которые там не должны находиться, и приведении в порядок оставшихся".

Ранее в администрации Екатеринбурга рассказали, как устроены городские бомбоубежища. Всего в уральской столице насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны - этого достаточно для укрытия горожан.