В Кремле оценили лишение "Дождя"* лицензии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что лишение телеканала "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ – иностранных агентов Минюста РФ) лицензии на вещание в Латвии является примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе.

"Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала.