06 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Кремле оценили лишение "Дождя"* лицензии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что лишение телеканала "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ – иностранных агентов Минюста РФ) лицензии на вещание в Латвии является примером ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе.

"Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала.

Теги: Телеканал, Дождь, Латвия



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Ранее 06.12.2022 10:25 Мск В Латвии аннулировали лицензию телеканала "Дождь"*


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