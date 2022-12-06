06 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков призвал не обращать внимания на сообщения о якобы новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на слухи о возможной новой волне мобилизации.

"Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях", - заявил официальный представитель Кремля.

Необходимо ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, а также от президента Владимира Путина, подчеркнул Песков.

"А что касается мобилизации, то президент уже все сказал", - цитирует его ТАСС.

Ранее Песков заявил, что информация о послании Федеральному собранию, в котором Путин якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности.

Теги: песков, мобилизация



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