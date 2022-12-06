На Южном Урале директор реабилитационного центра получила условный срок за растрату

В Челябинской области директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за растрату денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимая летом 2021 г. заключила с индивидуальным предпринимателем договор розничной купли-продажи на приобретение автомобильных автозапчастей. Ра расчетный счет предпринимателя было перечислено 42 тыс. рублей. После этого директор устно расторгла договор розничной купли-продажи и потребовала возвратить ей наличными перечисленные деньги.

Предприниматель передал подсудимой 38 тыс. рублей, удержав под видом уплаты налога 4 тыс. рублей. Деньгами подсудимая распорядилась по своему усмотрению.

По решению суда ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 2 года.