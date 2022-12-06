Игорь Стрелков вернулся в Москву: ему третий раз не удалось попасть на фронт

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), в октябре объявивший об "уходе на фронт", снова в Москве. Он пожаловался, что его третья попытка принять участие в боевых действиях "против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

На своей странице во "ВКонтакте" Стрелков пишет, что в середине октября "по согласованию" приехал в ДНР, записался добровольцем в народную милицию республики и получил назначение в батальон стрелкового полка, дислоцированный в районе Сватово. Согласился быть рядовым.

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав НМ ДНР вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового (что меня вполне устраивало, так как выбор между "шашечками и ехать" изначально делался в пользу "ехать", а на командные должности и связанные с ними преференции и регалии претендовать не собирался)".

Сначала Стрелков был на военном полигоне "в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона". В ноябре его отправили, наконец, в расположение его отряда, где он "чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности начштаба батальона".

По словам Стрелкова, за время пребывания в войсках участвовать непосредственно в военных действиях ему не приходилось.

"В конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) - меня тоже давно нет", - пишет Стрелков.

Он говорит, что провел "неформальное расследование" и выяснил, что зачислен в войска был всего на один день, никакие приказы на него не оформлялись. Поэтому в составе батальона он был незаконно.

"Незаконно-же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону. Если-бы в указанных поездках со мной что-либо случилось - то... надо объяснять, что это было-бы представлено исключительно "самодеятельностью авантюриста Гиркина" или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении "волонтерской деятельности"?", - комментирует Стрелков (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

Он предполагает, что командование полка и батальона было в курсе, что Стрелков никак не оформлен, но предпочитали ему не сообщать, потому что вместе со Стрелковым часть получила "весьма солидную помощь (продовольствием, снаряжением, автотранспортом, средствами на ГСМ, поступлением добровольцев и т.п.)".

Узнав правду, Стрелков счел, что не может больше оставаться в действующих войсках. "Мне осталось только сдать незаконно выданные мне автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (поскольку батальон не находится на фронте и даже в прифронтовой зоне и неизвестно, когда там окажется и окажется ли вообще), уладить насущные вопросы с нераспределенным снаряжением и гуманитаркой, а также добровольцами и отбыть куда считаю нужным. Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву", - сообщил Стрелков.

17 ноября стало известно, что Гаагский суд заочно приговорил Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу MH17. По словам судьи, самолет MH17 был сбит в 2014 году ЗРК "Бук", запущенным со стороны поселка Первомайский, который тогда находился под контролем ополченцев ДНР.