В Челябинске суд подтвердил сговор при заключении контрактов по посадке деревьев

Суд кассационной инстанции подтвердил решение УФАС о сговоре между комитетом дорожного хозяйства города и десяти хозяйствующими субъектами при заключении контрактов по посадке деревьев на проспекте Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Участниками сговора были признаны комитет дорожного хозяйства Челябинска, ряд предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород". УФАС установило, что заказчик с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путем заключения нескольких договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО "Сад и огород".

УФАС пришло к выводу, что у заказчика было достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев.

Должностное лицо комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тыс. руб. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.