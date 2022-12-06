Шойгу: Потери ВСУ за ноябрь составили более 8,3 тысячи военных

Вооруженные силы Украины за ноябрь потеряли свыше 8,3 тысячи военных, а также пять самолетов и десять вертолетов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, также противник потерял 149 танков и более 300 боевых бронированных машин.

ВС России нанесли значительный урон живой силе и технике украинских войск на луганско-донецком и южнодонецком направлениях, подчеркнул министр.

Напомним, недавно в офисе президента Украины оценили потери ВСУ. За девять месяцев военных действий они составили от 10 до 13 тыс. погибших, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, это официальные оценки Генштаба ВСУ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила другую цифру – она заявила о потерях в 100 тыс. человек. Позже видеозапись с этим заявлением была удалена – после критики со стороны Киева.