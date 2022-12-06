06 Декабря 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Подозреваемого в убийстве сотрудника ФСБ на охоте арестовали на два месяца

Сегодня Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сысоева 1980 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Трагический инцидент произошел 3 декабря 2022 г.

Согласно материалам, представленным суду, обвиняемый, находясь на участке лесополосы вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района, с близкого расстояния выстрелил в спину мужчины.4 декабря 2022 года потерпевший скончался в "ОКБ №2" Тюмени.

"Вину в инкриминируемом преступлении Александр не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными доказательствами. По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 3 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Тюмень, погибший якобы является сотрудником тюменского ФСБ. Оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. На звонки корреспондента Накануне.RU в пресс-службе регионального ФСБ не ответили.

По словам матери подозреваемого, ее сын в тот вечер находился дома и у него не было мотивов для умышленного убийства.

"В прошедшую субботу, 3 декабря, у соседнего с нами дома отдыхали несколько мужчин, предположительно, среди них были и сотрудники ФСБ. Потом они пошли в лес охотиться на кабанов. После чего я услышала выстрел. В это время Александр находился со мной дома. Далее к соседнему дому, куда приезжали гости-охотники, подъехала машина и оттуда вышли эти люди вместе с оружием. Отмечу, что у соседа имеются камеры видеонаблюдения, которые скорее всего засняли этот момент, но 5 декабря хозяин их отключил и снял", — цитирует издание РБК-Тюмень слова матери обвиняемого.

По ее словам, на следующий день после происшествия в дом ворвались сотрудники правоохранительных органов, выбили входные двери, задержали Александра, провели обыски и изъятие оружия. Его увезли в ОРЧ на улице Тульской. При этом, как утверждает мать подозреваемого, никаких выстрелов в тот день Александр не производил. По словам матери, Александр действительно имел дома охотничье ружье, которое было учтено. Но среди его арсенала присутствовали также и незарегистрированные модели, которые достались ему от отца.

Теги: подозреваемый, убийство, охота, ФСБ



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