Новак: Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов

Механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка должен быть принят до конца года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он заявил, что российские ведомства подготовились к введению Западом потолка цен на нефть. "Как будет реагировать дальше рынок, мы узнаем", - отметил замминистра.

Интересы РФ будут обеспечены в любом случае, подчеркнул Новак.

"Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать, - заявил он. - Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями".

По словам Новака, меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. "Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти", - цитирует его РИА Новости.