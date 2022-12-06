Петербург заметает снегом. На улицах города образовались огромные сугробы

Жители Санкт-Петербурга вынуждены пробираться через огромные сугробы, чтобы добраться до работы из-за халатного отношения Комитета по благоустройству к уборке снега. Усугубляет ситуацию снегопады, которые не прекращаются четвертый день подряд.

Петербуржцы продолжают делиться в социальных сетях снимками, на которых видны огромные сугробы, образовавшиеся из-за некачественной уборки улиц. Так, горожане уже несколько дней подряд призывают чиновников Смольного и лично губернатора Александра Беглова вмешаться в ситуацию и принять меры. Однако в администрации города жалобы продолжают игнорироваться, а представители Комблага не намерены выводить больше техники и дворников на борьбу со снегом.

Как сообщают петербуржцы, сугробы мешают проходу на Набережной Грибоедова. Однако снегоуборочной техники рядом не наблюдается.

Аналогичная ситуация сложилась и на Малой Подьяческой улице, неподалеку от станции метро «Сенная». Как можно заметить на фото, там коммунальщики не потрудились очистить тротуары.

Не лучше дела с уборкой снега обстоят и на улице Федора Абрамова. Там местные пожаловались на сугробы, которые не убираются.

Напомним, накануне СМИ сообщили о первых травмах из-за неочищенных улиц. Так, петербуржец пока очищал машину поскользнулся на льду и сломал себе руку. Как рассказал сам горожанин, он намерен обращаться в суд, чтобы компенсировать траты на лечение.