Донецк заволокли клубы черного дыма после очередного обстрела

Над северной частью Донецка поднимаются клубы черного дыма после обстрела со стороны ВСУ.

Около полудня по центру Донецка был нанесен удар из района оккупированного села Тоненькое, как сообщили подробности местные власти. Было выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град". Под обстрел попал север центрального Ворошиловского и Киевский районы. Загорелись автомобили, магазины, здания. Огромный столб дыма исходит также из восточной части города. Ранее такой же пожар был при попадании в нефтебазу в Макеевке.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин призвал перевести максимальное число работников на удаленный режим из-за постоянных обстрелов. Центр Донецка каждый день оказывается под ударами украинских боевиков.