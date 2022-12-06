Куйвашев заявил, что Универсиада все-таки может пройти в Екатеринбурге

Универсиада все же может пройти в столице Урала. Об этом в ходе заседания заксобрания Свердловской области заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Хочу отметить, что сама Универсиада не отменена, она лишь перенесена. И у меня есть все основания полагать, что мы на существующих мощностях будем ее в скором времени проводить, - заявил глава региона.

Напомним, что 29 апреля в Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) объявили об отложении права Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр - Универсиады-2023. Предварительная сумма затрат на соревнования составляла более 64 млрд руб. Позднее все 100% сотрудников дирекции, задействованные в подготовке игр, получили сообщения о потере силы их трудовых соглашений.

Позднее президент России Владимир Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Одним из его мероприятий и станет Международный фестиваль университетского спорта, который будет некой альтернативой Универсиаде. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге. При этом, на альтернативную Универсиаду-2023 в Екатеринбурге планируют потратить 11,4 млрд руб.