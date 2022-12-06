В Нижневартовске из-под завалов извлекли еще одного погибшего

Число погибших в результате взрыва газа и обрушения дома по ул. Мира 6А в Нижневартовске по официальным данным увеличилось до шести. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, за сегодняшний день из под завалов извлекли тело еще одного человека.

"Новая информация. Из-под завалов извлекли тело еще одного человека (за весь сегодняшний день - пятерых). На этот час официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести", - написал мэр.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.

В городе отменены праздничные мероприятия и концерты.