В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия и концерты

В Нижневартовске отменили и перенесли все праздничные мероприятия и концерты из-за гибели людей при обрушении дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"В связи с трагическим и событиями с 5 декабря концертные программы в учреждениях культуры Нижневартовска перенесены либо отменены. Актуальную информацию об изменениях в афише мероприятий можно получить на сайтах учреждений культуры", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Есть погибшие и пострадавшие. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.