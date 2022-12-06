06 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: nakanune.ru

В МИД РФ полагают, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет.

"Нелегитимность попыток создать трибунал по действиям России на Украине очевидна, для России никаких последствий не будет", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что создание трибунала – попытка продвигать идею о появлении очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, не имеющей ничего общего с правосудием.

Теги: Сергей Рябков, МИД РФ, трибунал



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