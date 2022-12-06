В МИД РФ полагают, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что последствий от "трибунала" по Украине для России не будет.

"Нелегитимность попыток создать трибунал по действиям России на Украине очевидна, для России никаких последствий не будет", - цитирует политика РИА Новости.

Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что создание трибунала – попытка продвигать идею о появлении очередной откровенно политизированной "судебной" инстанции, не имеющей ничего общего с правосудием.