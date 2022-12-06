Путин провел совещание с Совбезом после череды взрывов на военных аэродромах

Президент России Владимир Путин провел во вторник совещание с членами Совета безопасности РФ. Обсуждались "вопросы обеспечения внутренней безопасности государства".

Совбез собрался на следующий день после новостей о взрывах на российских военных аэродромах.

В Минобороны РФ заявили, что "утром 5 декабря киевским режимом для выведения из строя российских самолетов дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была "незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов". Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четыре раненые солдата госпитализированы.

Энгельс находится в 500 километрах от ближайшего участка российско-украинской границы.