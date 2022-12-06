06 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Центральные площади Читы украсили к Новому году ледяными военными

Центральные площади Читы и прилегающие к ним улицы украсили к Новому году ледяными и пластиковыми фигурами военных.

Судя по фотографиям в СМИ и соцсетях, военные изо льда "охраняют" фонтан. Сейчас строительство ледовых городков на площадях Ленина и Труда продолжается, некоторые фигуры еще не вытесаны из ледяных блоков. Полностью готовы они должны быть к 22 декабря, сообщили ранее в администрации города.

Планируется, что всего будет 24 фигуры изо льда и пластика. Появление малых скульптурных форм в виде военных власти столицы Забайкалья объяснили патриотической концепцией празднования Нового года.

Теги: ледовый городок, украшение, чита, военные, ледяные фигуры



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