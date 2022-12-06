06 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга приняли бюджет на следующий юбилейный год

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли бюджет на юбилейный 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Сумма доходов уральской столицы в следующем году должна составить более 64,2 млрд рублей, в то время как расходы - более 66,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1 млрд и 986 млн рублей.

Прогнозы есть и на плановый период 2024-2025 годов. Через год доходы снизятся до почти 61,7 млрд, а расходы - до 63,6 млрд. В 2025 году суммы еще меньше: 56,4 млрд доходов и 58,3 млрд - расходов.

Сегодня также был утвержден проект бюджета Свердловской области на 2023 год. Отмечается, что объем госдолга региона продолжит расти до 2025 года, после чего начнет снижаться. В следующем году его размер увеличится с 108,7 млрд до 124 млрд рублей.

Напомним, что 2023 год станет для Екатеринбурга юбилейным, а местные власти уже готовят праздничные мероприятия. На организацию 300-летия города и международного фестиваля университетского спорта планируется потратить около 1 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что стоимость разработки сайта к 300-летию столицы Урала снизилась с 800 до 90 тысяч рублей.

Теги: Екатеринбург, бюджет



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