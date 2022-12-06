Путин посетит Бишкек
Президент Владимир Путин 9 декабря посетит Бишкек (столица Киргизии).
"Бишкек будет, в пятницу. Планируется", - цитирует "Интерфакс" помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Ранее стало известно, что поездка якобы отменена.
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Президент Владимир Путин 9 декабря посетит Бишкек (столица Киргизии).
"Бишкек будет, в пятницу. Планируется", - цитирует "Интерфакс" помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Ранее стало известно, что поездка якобы отменена.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС