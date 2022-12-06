После очередной смерти мобилизованного в Елани хотят возродить гауптвахту

После того, как в учебном центре в Елани скончался еще один мобилизованный, речь зашла о возрождении гауптвахты. Туда будут направлять военнослужащих, арестованных за пьянство, дебош и другие жесткие нарушения дисциплины.

Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, несмотря на введенные ограничения, проблема употребления алкоголя в Елани остается. Многие провозят спиртное с собой или просят привезти родственников и "дружбанов", сколько бы раз их за руку не ловили.

"Есть настоящие мужчины, но есть и другие. В том числе подобные тем, о ком писал вчера. 30-летние "мамкины сынки" и "подкаблучники", идущие на поводу у женщин. Инфантильные, расхлябанные, наглые нахлебники, кому только "дай-дай-дай", пьянки-гулянки, а как нести ответственность – сразу в кусты. Ненастоящие мужчины. Их меньшинство. Но, они самые шумные. И вносят смуту, - отметил Иванов. – Сейчас тенденция такая: дисциплину в окружных центрах усиливают, санкции к нарушителям – ужесточают. Нянькаться больше ни с кем не будут".

Депутат отметил, что большинство мобилизованных это – адекватные и ответственные люди, которые держат себя в руках, слушают командиров, тренируются и достойно переносят все тяготы воинской службы. С оставшимся же меньшинством придется бороться радикально.

"Общался с командованием Елани. Сейчас штрафников оттуда возят в Чебаркуль. Согласились, что "губу" надо восстанавливать непосредственно в Елани. В техническом плане для этого почти все есть. Нужен приказ сверху. Направляю запрос на командующего ЦВО. Как человек служивший знаю, что один только факт наличия "губы" весьма дисциплинирует военнослужащих. "Косячить» продолжают совсем уж отмороженные субъекты", - добавил Иванов.

Напомним, что до этого в учебном центре Министерства обороны РФ в Елани уже скончались трое мобилизованных. Первый, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, второй был отправлен домой из-за проблем со здоровьем, где уже скончался от цирроза печени, а третий, предположительно, мог свести счеты с жизнью.

Также поступала информация и о смерти четвертого призывника - он скончался от эпилептического приступа на фоне злоупотребления алкоголем. Однако, согласно сегодняшней публикации депутата, последняя трагедия в Елани унесла жизнь четвертого мобилизованного.