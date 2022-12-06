06 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

ФСБ просит арестовать вице-премьера Украины за нарушение территориальной целостности РФ

Следователи ФСБ России просят Лефортовский суд Москвы заочно арестовать министра по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмину Джапарову. Украинских политиков обвинили в нарушении территориальной целостности Российской Федерации и объявили их в международный розыск.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного 280.2 УК РФ ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). Они объявлены в международный розыск", - цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Ранее Верещук заявила о начале "добровольной эвакуации" жителей подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

"Добровольная эвакуация из территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее", - сказала Верещук.

Теги: Ирина Верещук, Эмине Джапарова, арест, ФСБ



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