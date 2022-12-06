"Свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах России

"Свиной грипп" выявлен уже в 74 субъектах России, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%).

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале увеличивается заболеваемость так называемым "свиным гриппом". По предварительным прогнозам, он проявит себя в полную силу ближе к концу декабря, заявил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. Он призвал жителей региона сделать прививку.