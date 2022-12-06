FT: В проливах Босфор и Дарданеллы образовалась пробка из танкеров с российской нефтью

Введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС в отношении России привело к образованию очереди из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы. По данным Financial Times, два десятка танкеров с российской нефтью вынуждены ждать дополнительного подтверждения страховки.

Издание пишет, что у застрявших в Турции кораблей, вероятно, нет подтверждения предоставления судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance), которое теперь требуют турецкие власти.

По данным источника FT в нефтяной сфере, российские страховые компании предоставили такое подтверждение турецким властям. Застрявшие суда, вероятно, являются танкерами со страховками от западных компаний. Последние не предоставляют страховки судам, перевозящим российскую нефть, купленную по цене выше $60 за баррель (установленный ЕС потолок).