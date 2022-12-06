В Челябинске экс-председателя комитета дорожного хозяйства мэрии подозревают в злоупотреблении полномочиями

Председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году он оплатил работы по контракту на озеленение города по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 млн рублей.

В настоящий момент Кучитаров задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Напомним, 5 декабря председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров ушел в отставку по собственному желанию. Обязанности руководителя комитета исполняет Ирина Степанова.