Кузнецова: Число детских самоубийств выросло на треть

В 2021 году количество детских самоубийств увеличилось на 34%. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования в социальной сфере. Она сослалась на данные Следственного комитета РФ.

Кузнецова призвала обратить пристальное внимание на эту проблему. Несмотря на некоторые меры, ситуация ухудшатся, а власти только реагируют, а не занимаются профилактикой. Например, число детей-сирот, находящихся в воспитательных колониях, выросло.

Число самоубийств депутат не назвала, однако в 2020 году их было 311, поэтому в прошлом году более 400 детей покончили с собой. Цифра, на первый взгляд в масштабах страны не очень большая, на самом деле огромна. Согласно данным, которые приводит Единая межведомственная информационно-статистическая система, в течение прошлого года в России умерли 14 тыс. 277 детей. То есть каждая 35-я детская смерть - это смерть от самоубийства.

В прошлом году также выросло на 20% число попыток суицида среди несовершеннолетних. Их было 3 тыс. 675. Каждый год примерно один из 9 тыс. детей пытается покончить с собой, а одному из 90 тыс. это удается. Исключая самых младших детей, эта частота увеличится примерно в полтора раза.

Кроме того, Кузнецова назвала бедой рождаемость на уровне 1,5 ребенка на одну женщину. В этом году она опустится еще ниже.

"2,1 — это уже критическая цифра, это только воспроизведение населения", — сказала она.

Количество абортов превышает 500 тыс. - это более трети от числа рождений. Также за год на 14% выросло число разводов. В среднем на 10 браков приходится 7 разводов, подчеркнула Кузнецова, которую цитирует "Парламентская газета".