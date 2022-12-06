В метро Екатеринбурга открыли станцию "Чкаловская" после отключения света

Станцию метро "Чкаловская" в Екатеринбурге снова открыли для пользования горожан. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что сегодня жители уральской столицы столкнулись обнаружили закрытие станции для посадки и высадки в метро. В администрации, со ссылкой на метрополитен, рассказали об отключении освещения на "Чкаловской". Сейчас освещение уже восстановлено, а станция открыта.

Причину сбоя в работе освещения на данный момент выясняют специалисты.