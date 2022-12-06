СКР: Нижневартовске при взрыве дома погибли пять человек. Еще трое, предположительно, под завалами

В следственном управлении СК России по ХМАО-Югре уточнили данные о погибших в результате взрыва в доме по ул. Мира 6а в Нижневартовске.

"На сегодняшний день точно установлено, что погибли пять человек. Это те люди, тела которых обнаружили. И еще, предположительно, трое других могут находиться под завалами", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Личности четырех из пяти погибших установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что число погибших якобы возросло до 10. В СКР эти данные не подтверждают. Добавим, что накануне МЧС сообщало о шести погибших.

Telegram-каналы публикуют списки пропавших без вести. Сообщается, что сегодня утром была опознана женщина, которая ранее считалась пропавшей без вести - предположительно это Любовь Г. 1998 года рождения. Также в списке пропавших без вести ранее числились двое мужчин: Ярослав Ш. 1973 г.р. Виктор З. 1957 г.р., и четверо детей 2005 г.р, 2006 г.р., 2010 г.р. и 2019 г.р.

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.