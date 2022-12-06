06 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Telegram-канал ВТБ

ВТБ: На банк идет крупнейшая DDoS-атака из-за рубежа

Банк ВТБ сообщил, что пытается отразить "крупнейшую DDoS-атаку".

"В настоящее время технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка", - говорится в сообщении кредитной организации.

При этом системы банка работают в штатном режиме. Также в ВТБ заверили, что "данные клиентов защищены от внешнего вмешательства - они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка".

В ВТБ сообщили, что "возможны временные затруднения в работе банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн".

Теги: втб, банк, ddos-атака



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