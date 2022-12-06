06 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить двух тиктокеров на пропаганду ЛГБТ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блогеров под псевдонимами Даша Карейка и Хилми Форкс на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляцию аморального поведения и оскорбление чувств верующих.

Лантратова в обращениях напоминает о подписанном накануне президентом пакете законов о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, трансгендерности и педофилии. Парламентарий просит Роскомнадзор "усилить контроль за данным сегментом интернета с соответствующим оперативным реагированием на возможные нарушения законодательства", передает РИА Новости.

В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову политик просит провести проверку по данным фактам и принять все меры прокурорского реагирования.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры.

Ранее журналистское сообществ, Российский книжный союз, Ассоциация компаний интернет-торговли высказывали обеспокоенность в связи с формулировками нового законопроекта о запрете ЛГБТ-контента. В Госдуме пообещали провести еще одну встречу с бизнесом с участием Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Минкультуры с целью подготовить необходимые письменные разъяснения.

Теги: блогеры, пропаганда лгбт, генпрокуратура



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