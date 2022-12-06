06 Декабря 2022
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Суд отправил пермяка на принудительное лечение за поджог вагона поезда "Новый Уренгой – Оренбург"

Пуровский районный суд Ямала оправил на принудительное лечение 38-летнего жителя Пермского края, устроившего поджог вагона поезда "Новый Уренгой – Оренбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Мужчина в состоянии невменяемости совершил общественно-опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Судом установлено, что 24 июня 2022 года в пути следования пассажирского поезда № 379 сообщением Новый Уренгой – Оренбург злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, угрожая присутствующим лицам физической расправой, держа в руке хозяйственно-бытовой нож, из хулиганских побуждений нанес удары рукой двум проводникам, одному из них высказывая угрозу убийством, которая воспринята как реальная. После чего, с целью уничтожения чужого имущества из хулиганских побуждений, мужчина поджег вагон, причинив собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на общую сумму более 2,9 млн рублей.

В настоящее время он находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Теги: психлечебница, пассажир, вагон, поезд, поджог



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