06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сторож из Екатеринбурга отправится в колонию за кражу башенного крана за 15 миллионов

Уроженец Саратовской области, работающий в Екатеринбурге сторожем, предстал перед судом за кражу башенного крана стоимостью в 15 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, осужденный работал единственным сторожем на площадке, где хранилось имущество крупных застройщиков Екатеринбурга. Тогда у него возник преступный умысел - украсть разобранный башенный кран, а после привезти его в пункт сдачи металлолома.

Понимая процедуру допуска на участок, злоумышленник договорился с лицами, нуждающимися в деньгах и имеющими навыки и оборудование для демонтажа частей крана. При этом сторож не рассказал о своем преступном умысле, обставив все как необходимость срочного освобождения участка от списанной техники.

Кран вывозился по частям с февраля по март 2022 года. После оплаты работы, у злоумышленника осталось на руках 150 тыс. рублей.

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга, отменив условное осуждение по приговору Верхнепышминского городского суда от ноября 2021 года, назначил виновному наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: сторож, Екатеринбург, башенный кран



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