Минпросвещения фильмами научит соблюдать ПДД

Минпросвещения РФ разработало для детей и взрослых альманах короткометражных фильмов, в которых рассказывается о важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД).

"Впервые нами подготовлен альманах короткометражных фильмов для детей и взрослых, который ярко демонстрирует, насколько жизненно важно соблюдение правил дорожного движения и какие последствия могут быть, если эти правила нарушать. Мы рекомендуем посмотреть эти фильмы как детям, так и взрослым", - сообщила на пресс-конференции в ТАСС замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Костыряченко.

Кроме того, для организаций отдыха детей и их оздоровления Минпросвещения разработан образовательной модуль по безопасности дорожного движения.

"Он дает возможность обучать в игровой форме детей не только разного возраста, но и учитывать уже имеющиеся у детей различные компетенции", - сообщила Костыряченко.