В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Смерть животного от вируса зафиксирована в Курчатовском районе города.
Микрорайон, где погибло животное, объявлен неблагополучным. Там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий
С начала года от заболевания погибли 58 животных.
Напомним, в Челябинске в ноябре от бешенства погибли три домашних кота.