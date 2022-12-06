В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Смерть животного от вируса зафиксирована в Курчатовском районе города.

Микрорайон, где погибло животное, объявлен неблагополучным. Там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий

С начала года от заболевания погибли 58 животных.

Напомним, в Челябинске в ноябре от бешенства погибли три домашних кота.