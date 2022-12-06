06 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге будут судить местного жителя за нападение на ребенка-инвалида

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в нападении с ножом на своего знакомого, а также угрозы и разбой в отношении ребенка-инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, инциденты произошли 23 сентября с 21.00 до 21.22. Во время распития алкоголя, у обвиняемого и его знакомого завязался спор, который вылился в конфликт. Возле дома №13 по пер. Шорный в Октябрьском районе мужчина нанес собутыльнику один удар складным туристическим ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

После этого екатеринбуржец умышленно напал на ребенка-инвалида, угрожая ножом и утверждая, что уже причинил им вред другому человеку, обвиняемый потребовал у несовершеннолетнего отдать велосипед. Тот испугался и отдал транспортное средство за 3,1 тыс. рублей. Велосипед принадлежал отцу мальчика и нужен был ребенку для разрабатывания суставов ног после травмы.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, далеко на украденном транспорте обвиняемому скрыться не удалось. После задержания велосипед был возвращен мальчику, а мужчина полностью признал свою вину в преступлениях.

"Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №7 Октябрьского района. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам уже на следующий день удалось установить его личность и местонахождение. После проведения первоначальных действий задержанный был передан сотрудникам Следственного комитета", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, ребенок-инвалид,



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