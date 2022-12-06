В Латвии аннулировали лицензию телеканала "Дождь"*

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ - иностранных агентов Минюста РФ).

"Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство "Дождя"* не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", — цитирует РБК главу совета Ивара Аболиньша.

Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря.

Ранее "Дождю"* власти Латвии вынесли предупреждение и штраф – за демонстрацию карты России, в состав которой был включен Крым. Также в эфире прозвучало местоименное прилагательное "наши" относительно ВС РФ.

В России вещание канала было свернуто после того, как его внесли в реестр СМИ – иноагентов, этот статус значительно усложнил работу СМИ, многие члены редакции уехали за границу.