"Ни ударить, ни ответить". Мальчик, устроивший поножовщину в Нижневартовске, был неконфликтным

В отношении должностных лиц, допустивших развитие конфликта между школьниками в Нижневартовске, будут приняты самые жесткие меры. Такое заявление сделал глава окружного департамента образования Алексей Дренин, передает корреспондент Накануне.RU.

По поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, в школу №21, где между учащимися 8 класса произошел инцидент, выехал председатель комиссии по делам несовершеннолетних, заместитель главы города Николай Лукаш.

По его информации, конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора.

В Нижневартовской окружной клинической детской больнице сейчас находятся оба участника инцидента. По словам Николая Лукаша, нападавший тоже получил ножевое ранение. Он причинил его сам себе. По информации врачей, потерпевший ребенок в крайне тяжелом состоянии, нападавший – в удовлетворительном, его жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Николай Лукаш также уточнил, что подростки учатся вместе с первого класса. Ранее они не попадали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

"По всем признакам, конфликт носил затяжной характер и человек готовился совершить преступление. Должны разобраться, насколько правильно вела себя администрация школы, учителя", - сообщил заместитель главы города.

Городской телеканал N1 опубликовал переписку одноклассницы подравшихся подростков со своей мамой.

По словам девочки, мальчик, который принес в школу нож, был неконфликтным.

Добавим также, что в обстоятельствах конфликта разбираются также правоохранители.