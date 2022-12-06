Сбербанк лоббирует введение биометрического контроля в школах Алтая

Министерство образования и науки Республики Алтай разослало письмо руководителям образовательных организаций и муниципальных органов управления образования с предложением ввести в школах систему контроля и доступа через лицевую биометрию и систему видеослежки с распознаванием лиц.

Мера предлагается под предлогом "повышения состояния защищенности от угроз криминального характера и терроризма".

Ранее Сбербанк направил письмо главе региона Олегу Хорохордину "О необходимых мерах для обеспечения комплексной безопасности детей в учебных заведениях". Корпорация предлагала внедрить доступ в школы через лицевую биометрию, а также термоконтроль тел детей и сотрудников "для снижения риска распространения инфекционных заболеваний". Там же говорилось о системе видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Сбербанк предложил провести встречу. Видимо, она состоялась, и после нее Министерство образования и науки региона предложило ввести систему биометрической слежки во всех школах.

"Активизация Грефа и Ко на ниве сбора биометрии школьников и превращения школ в концлагеря неслучайно совпала с тем фактом, что в конце октября 2022 г. Минцифры руками депутата Горелкина внесло в Госдуму жуткий законопроект из серии "регуляторных песочниц", приближающий внедрение слежки за каждым действием россиян по биометрии", - пишет РИА "Катюша".

Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии, но до сих пор о каком-либо наказании виновных за утечки персональных данных, которые постоянно происходят, не сообщалось. Эксперты считают, что утечки биометрических данных могут иметь катастрофические последствия для человека, поскольку от его имени могут совершаться любые действия.

