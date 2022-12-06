В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава", - Baza

В Брянской области беспилотники сегодня ночью совершили атаку на комбинат "Слава", который находится в 80 километрах от границы России и Украины, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, на территорию комбината залетели предположительно два беспилотника. Они упали и взорвались в нескольких метрах от резервуаров с дизельным топливом. Отмечается, что пятитонные резервуары были пусты, серьезного пожара удалось избежать.

Baza утверждает, что 30 ноября на этот комбинат также нападали с помощью беспилотников. В тот день на территории комбината загорелись три резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщал глава региона Александр Богомаз.