06 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дефицит в 19 миллиардов. Депутаты утвердили бюджет Среднего Урала на 2023 год

Дефицит бюджета в Свердловской области в 2023 году составит порядка 19 млрд рублей. Депутаты приняли проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-25 годов в третьем и окончательном чтении.

Согласно прогнозу, доход областного бюджета в следующем году составит 354,4 млрд рублей, а расходы - 374,1 млрд рублей. Депутаты предложили региональным властям в случае дополнительных доходов предусмотреть в 2023 году увеличение затрат по ряду приоритетных направлений. Среди них обеспечение жильем детей-сирот, поддержка сельхозтоваропроизводителей, развитие промышленности и туризма, вакцинопрофилактика и иммунодиагностика, обеспечение онкобольных противоопухолевой лекарственной терапией, внедрение электронных медицинских карт. Отдельно необходимо выделить средства на разработку проектно-сметной документации на строительство Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле.

Депутаты также предложили выделить из бюджета средства муниципалитетам в качестве помощи в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, на водоотведение и снабжение жителей топливом, а также на погашение муниципальными образованиями задолженности за уголь.

Отмечается, что объем госдолга Свердловской области продолжит расти до 2025 года, после чего начнет снижаться. В следующем году его размер увеличится с 108,7 млрд до 124 млрд рублей.

Меньше всего средств местные власти готовы потратить на культуру, выделив на нее 3,4 млрд рублей. Спортивные направления заняли второе место с конца с 9,7 млрд рублей. Далее следует ЖКХ - 13,2 млрд, общегосударственные вопросы - 17,6 млрд и здравоохранение - 33,8 млрд рублей. Больше всего средств пойдет на национальную экономику - 44,8 млрд рублей, социальную политику - 93,9 млрд рублей, а также образование - 100,2 млрд рублей.

Теги: бюджет, депутат



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