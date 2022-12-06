В Москве госпитализировали звезду ток-шоу Гогена Солнцева

43-летний экс-участник "Дома-2", постоянный персонаж ток-шоу на федеральных каналах Гоген Солнцев госпитализирован в Москве.

По данным Telegram-канала "112", мужчина неудачно упал и ударился головой в центре столицы. У Солнцева диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.

Солнцев стал широко известен благодаря участию в программах "Пусть говорят" и "Прямой эфир". В какой-то момент он женился на пенсионерке Екатерине Терешкович, та сделала множество пластических операций ради молодого супруга. Их странная семейная жизнь стала темой для многих передач Андрея Малахова.

В 2019 году Солнцев подрался с маникюршей в салоне красоты, результатом потасовки стала его сломанная рука.