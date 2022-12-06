06 Декабря 2022
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Происшествия Москва
Фото:instagram.com/solntcev

В Москве госпитализировали звезду ток-шоу Гогена Солнцева

43-летний экс-участник "Дома-2", постоянный персонаж ток-шоу на федеральных каналах Гоген Солнцев госпитализирован в Москве.

По данным Telegram-канала "112", мужчина неудачно упал и ударился головой в центре столицы. У Солнцева диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.

Солнцев стал широко известен благодаря участию в программах "Пусть говорят" и "Прямой эфир". В какой-то момент он женился на пенсионерке Екатерине Терешкович, та сделала множество пластических операций ради молодого супруга. Их странная семейная жизнь стала темой для многих передач Андрея Малахова. 

В 2019 году Солнцев подрался с маникюршей в салоне красоты, результатом потасовки стала его сломанная рука.

Теги: гоген солнцев, травма, госпитализация



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