Боррель предложил предоставить гарантии безопасности сначала Украине, а потом России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а уже затем — для России.

По его словам, выход из украинского кризиса должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву.

"Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже", ― приводит "МК" слова председателя Европарламента.

Напомним, летом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна готова дать гарантии безопасности для Украины, но они не будут аналогичны статье 5 договора НАТО, а должны быть "адаптированы к конкретным условиям".

Британия и Франция также заявили, что могут стать гарантами, но тоже после заключения мирного договора. При этом заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб уточнил, что Украине не будут давать такие же обещания, как членам НАТО.