В Нижневартовске спасателям удалось демонтировать стены обрушившегося дома на улице Мира

В Нижневартовске спасателям удалось демонтировать стены обрушившегося дома по ул. Мира 6а и добраться до самих завалов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре. Это облегчит поиск людей, сообщает телеканал "Мегаполис".

Оценивать состояние здания - можно ли его отремонтировать и в дальнейшем использовать, будут решать эксперты, после того, как завалы расчистят.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава города Дмитрий Кощенко распорядился, чтобы всем, кто остался без крова, было выделено жилье из маневренного фонда.

"В максимально короткий срок будут закрыты вопросы по разбору завалов и соответствующие мероприятия по расселению жильцов этого дома. Сейчас надо дать оценку техническому состоянию дома, для того чтобы принимать решение о дальнейшей судьбе этого дома, но по всей видимости предварительно дом не подлежит восстановлению. Пункт временного размещения - это на время, а потом соответственно будет вопрос решаться по предоставлению маневренного жилого фонда", - сообщил он.

По информации управления по жилищной политики администрации города, свободный муниципальный маневренный фонд состоит из 23 квартир. При необходимости жилые помещения дополнительно будут приобретаться за счет резервного фонда окружных денежных средств

Напомним, 4 декабря около 18.00 произошел "хлопок" в одной из квартир в доме по улице Мира, в результате обвалились второй и третий этажи в третьем подъезде. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На разбор завалов, по данным МЧС, может понадобиться около трех дней.